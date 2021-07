Amichevole Bayern-Schalke, incasso a vittime alluvione in Germania

I 2 club contano di raccogliere un minimo di un milione e 100mila euro MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Tutta la Germania si sta mobilitando per aiutare le famiglie delle numerose vittime delle recenti alluvioni. In prima linea anche il mondo del calcio. Il Bayern Monaco ha annunciato l'imminente organizzazione di una partita amichevole contro lo Schalke 04. L'incasso dell'incontro, con data ancora da definire, e il totale della raccolta fondi che sarà fatta per l'occasione, saranno devoluti in beneficenza alle famiglie colpite dalle alluvioni. Il club bavarese ha previsto di raccogliere la cifra minima di un milione e centomila euro. "In una situazione così terribile dobbiamo restare uniti. Il calcio significa anche solidarietà e responsabilità sociale. Possiamo solo immaginare cosa hanno passato queste famiglie: vogliamo sostenerle", ha affermato Herbert Hainer, presidente del Bayern. (ITALPRESS). pdm/com 23-Lug-21 11:28