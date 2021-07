Calcio: Cagliari. Dalbert “Felice di indossare questa maglia”

Il brasiliano "Vogliamo far bene e fare una bella stagione" CAGLIARI (ITALPRESS) – "Sono felice di essere qui e di indossare la maglia del Cagliari. Ho dialogato con diversi miei amici e tutti mi hanno parlato bene della squadra, della struttura e della città. Per questo ho detto di 'sì' a questo nuovo club". Così il neo acquisto del team sardo Dalbert, in un video pubblicato sui profili social della società isolana. Il terzino brasiliano conferma di essere più portato per la fase offensiva e di essere pronto a contribuire per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. "Il mio in particolare è quello di raggiungere il prima possibile la salvezza. Poi vediamo: vogliamo far bene e fare una bella stagione", aggiunge il calciatore arrivato a Cagliari in prestito dall'Inter. "Radja Nainggolan mi ha parlato benissimo di questa piazza. Per il resto è bello quando c'è un amico del tuo stesso Paese, come Joao Pedro: grazie a lui riesco a comunicare meglio", conclude Dalbert. (ITALPRESS). pdm/red 23-Lug-21 14:30