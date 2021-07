Calcio: Empoli. Sei componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19

Sei le positività riscontrate dopo gli esami in seguito al caso sospetto di ieri EMPOLI (ITALPRESS) – Dopo l'annuncio di ieri in merito al caso di sospetta positività, l'Empoli ha reso noto che "gli esami effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di sei componenti del gruppo squadra. I casi sono stati posti in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa". Dopo la sospetta positività di ieri era già stata annullata la gara amichevole contro la Cuoiopelli, prevista per domani alle ore 18.00 a Santa Croce sull'Arno. Oggi la squadra, dopo aver svolto questa mattina una seduta di allenamento, tornerà in campo nel pomeriggio al Sussidiario, seduta che si svolgerà a porte chiuse come le prossime fino a nuova comunicazione. (ITALPRESS). ari/com 23-Lug-21 15:37