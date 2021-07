Tokyo2020: azzurri inviano videomessaggio di auguri a Mattarella

Iniziativa dell'Italia Team per l'80° compleanno del Capo dello Stato TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Un videomessaggio augurale per celebrare il compleanno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo hanno realizzato le atlete e gli atleti dell'Italia Team radunatisi oggi pomeriggio a Tokyo prima della partenza verso lo Stadio Olimpico per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. La squadra italiana, guidata dai portabandiera Elia Viviani e Jessica Rossi, e col Capo Missione Carlo Mornati, ha cantato la celebre canzone "Tanti auguri a te", dedicandola al Capo dello Stato che proprio oggi festeggia i suoi 80 anni. Al termine del messaggio, il plurimedagliato olimpico Aldo Montano ha lanciato il tradizionale grido collettivo di esultanza "Hip Hip urrà" dedicato al Presidente Mattarella. (ITALPRESS). pal/red 23-Lug-21 11:16