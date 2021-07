Tokyo2020: Mancini “Sport vince sempre, Giochi sua massima espressione”

Il ct azzurro tifa per il team Italia e fa gli auguri a Mattarella ROMA (ITALPRESS) – "Lo sport vince sempre e i Giochi Olimpici sono la sua massima espressione. Forza azzurri". Così, su Twitter, il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, ha rivolto i propri auguri al team Italia in occasione dell'apertura dei Giochi di Tokyo2020. In precedenza lo stesso Mancini, sempre su Twitter, aveva inviato i proprio auguri al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che oggi compie 80 anni: "Tanti auguri di buon compleanno presidente Mattarella". (ITALPRESS). pdm/com 23-Lug-21 12:28