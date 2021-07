Tokyo2020: Tiro a Volo. Rossetti “Niente stress, mi sento come a Rio”

"Mi sono avvicinato a questi Giochi Olimpici come a quelli passati". TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Non sento alcuno stress o responsabilità in più. Mi sto avvicinando a questi Giochi Olimpici come quelli passati. Mi sono preparato per questo evento con tanto allenamento e duro lavoro e mi sento come a Rio". Lo ha detto l'azzurro del tiro a volo Gabriele Rossetti, campione olimpico a Rio, a pochi giorni dalla competizione in programma in Giappone. "L'unica differenza è che il titolo olimpico mi rende più forte. Sono molto più forte qui, desideroso di vincere ancora e di fare del mio meglio", ha detto Rossetti. (ITALPRESS). gm/pdm/red 23-Lug-21 09:41