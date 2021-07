Calcio: Arbitri. Olandese Kuipers vince premio “Giulio Campanati”

Il fischietto che ha diretto la finale di Euro2020 vinta dagli azzurri, si aggiudica la quarta edizione ROMA (ITALPRESS) – Bjorn Kuipers vince il quarto Premio Internazionale Giulio Campanati: il fischietto olandese è stato giudicato il miglior arbitro di Euro2020. Ad assegnare il riconoscimento in memoria del "Presidentissimo" Campanati una giuria di qualità composta da dirigenti, ex arbitri internazionali e giornalisti sportivi. Il premio giunto alla quarta edizione è istituito dall'Associazione "Amici di Giulio Campanati" e dalla Sezione AIA "Umberto Meazza – Giulio Campanati" di Milano, con il patrocinio della Figc e de "La Gazzetta Dello Sport". Kuipers, che ha arbitrato la finale Inghilterra-Italia, è stato giudicato miglior arbitro degli Europei: il riconoscimento è stato istituito per la prima volta in occasione dei Mondiali del Brasile del 2014, per ricordare il "Presidentissimo" Giulio Campanati, arbitro internazionale, a capo dell'Aia dal 1972 al 1990, dirigente Uefa dal 1968 al 1992, scomparso nell'ottobre 2011. "L'iniziativa mira a riconoscere l'impegno e la dedizione del 23esimo in campo, proprio come ha fatto Giulio Campanati, che nel corso della sua lunga carriera si è speso per accrescere e rafforzare il movimento arbitrale in Italia e all'estero", informa l'Aia. Il vincitore delle edizioni della FIFA World Cup Brasile 2014 e dell'Europeo di Francia 2016 è stato Nicola Rizzoli, mentre il premio della terza edizione, in occasione dei Mondiali 2018, è andato all'arbitro argentino Nestor Pitana. Per tutte le precedenti edizioni la cerimonia di premiazione si è svolta sul campo di San Siro, in occasione di un match della Nazionale italiana di calcio. (ITALPRESS). ari/com 24-Lug-21 14:13