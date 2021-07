Calcio: Cagliari, il Besiktas è interessato a Godin

Proposto al centrale uruguaiano un biennale con opzione per una terza stagione MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il palcoscenico della Champions potrebbe allontanare Diego Godin da Cagliari. Secondo "As" il Besiktas, che nella prossima stagione disputerà la massima competizione continentale, ha come obiettivo il centrale uruguaiano ex Atletico Madrid e Inter per rinforzare la difesa. Godin è legato al Cagliari da un anno di contratto più un'opzione per la prossima stagione ma il Besiktas sarebbe disposto a garantirgli un 2+1 con un ingaggio vicino a quello attuale, circa tre milioni di euro. Una proposta davanti alla quale Godin, 35 anni, potrebbe capitolare: la trattativa dovrebbe proseguire la prossima settimana. Difficilmente, però, Godin ritroverebbe a Istanbul l'ex compagno di squadra all'Atletico Diego Costa: sfumato il suo arrivo al Besiktas a causa delle richieste dell'attaccante ispano-brasiliano, che voleva un triennale da tre milioni a stagione più altri tre milioni alla firma. (ITALPRESS). glb/red 24-Lug-21 09:28