Calcio: Napoli supera 1-0 Pro Vercelli, Spalletti “Gruppo di qualità”

Il tecnico "Mai allenato un calciatore forte come Koulibaly" NAPOLI (ITALPRESS) – Nella seconda uscita stagionale, in Trentino, il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto, in amichevole, per 1-0, la Pro Vercelli, che milita in Serie C. Gara decisa dalla rete firmata, a metà del primo tempo, da Osimhen. Demme ha lasciato il campo dopo circa un quarto d'ora, a seguito di un brutto colpo rimediato al ginocchio. "Abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento dell'atteggiamento dello squadra. L'unica nota negativa l'infortunio di Demme". Lo ha detto, al termine del test odierno, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. "Questo è un gruppo di qualità, anche fuori dal campo. I ragazzi sono convinti delle loro capacità e sono disposti a tutto per questa maglia", ha aggiunto Spalletti. Poi, sui singoli: "Victor Osimhen sa trasformare qualsiasi situazione in opportunità. È un calciatore importante sul quale puntiamo molto. Koulibaly? Non ho mai allenato un calciatore e un uomo forte come lui", ha concluso il tecnico del Napoli. (ITALPRESS). pdm/com 24-Lug-21 20:29