Calcio: Stampa inglese, Chelsea pronto a offrire 150 mln per Haaland

Lukaku e Kane restano le alternative al norvegese LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Roman Abramovich è pronto a fare follie pur di portare Erling Haaland al Chelsea. Secondo "Football Insider", il magnate russo avrebbe dato il via libera per una proposta da 150 milioni di euro cash da presentare al Borussia Dortmund per il 21enne attaccante norvegese. Sarebbe così tramontata l'idea di inserire una contropartita tecnica nell'operazione, coi Blues che inizialmente avrebbero proposto nell'affare il cartellino di Timo Werner, offerta respinta dai gialloneri. Ora la palla passa ai tedeschi, che in più di un'occasione hanno ribadito di voler trattenere Haaland almeno per un'altra stagione dopo aver già ceduto Sancho al Manchester United. Qualora il club tedesco restasse fermo sulla sua posizione, il Chelsea a quel punto virerebbe su un altro attaccante, con Romelu Lukaku e Harry Kane prime alternative a Haaland. (ITALPRESS). glb/red 24-Lug-21 10:22