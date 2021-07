Salernitana, Fabiani “Vogliamo conquistare la salvezza”

"Noi giustamente in Serie A, merito sportivo riconosciuto da tutti" SALERNO (ITALPRESS) – "Abbiamo vissuto una situazione travagliata post-promozione perché andava risolta la problematica della 'multiproprietà' e i tempi sono stati lunghi. In assenza di proposte serie e solide di acquisto della Salernitana si è provveduto alla costituzione di un trust. Vorrei ringraziare tutti i legali che si sono adoperati per la definizione di questo istituto giuridico. La vecchia proprietà ha ceduto le quote, chi vuole acquistare la Salernitana deve rivolgersi ai trustee. Sono convinto che la cessione della società avverrà in tempi brevi". Queste le parole del direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, intervenuto in conferenza stampa nel ritiro di Cascia. "La squadra è stata iscritta in Serie A, come era giusto che fosse, il merito sportivo è stato riconosciuto da tutti. Siamo partiti con un po' di ritardo ma con il mister ci aggiorniamo quotidianamente. Sul mercato stiamo seguendo la linea dettata da Castori. Stanno arrivando i calciatori richiesti e ci sono altri giocatori che sono oggetto di valutazione", ha aggiunto Fabiani. "Stiamo lavorando per diversi profili, arriveranno giocatori funzionali alle necessità del tecnico e che possono integrarsi al meglio nel gruppo. La Salernitana ha una scorta economica adeguata per la categoria, altrimenti né la Covisoc né la Figc ci avrebbero permesso di partecipare alla Serie A. Il mercato della Salernitana è in linea con i principi della massima serie, non siamo una big del campionato ma una neopromossa che vuole scrivere un altro pezzo di storia, cercando di conquistare la salvezza", ha detto ancora il ds della Salernitana. "Vorrei ringraziare l'amministratore Ugo Marchetti che si è calato nella mentalità di una società di calcio e ci ha messo a disposizione tutti gli strumenti per fare un mercato all'altezza della situazione. Dobbiamo completare la rosa: a stretto giro, per grandi linee, chiuderemo la situazione dei calciatori da mettere a disposizione del mister", ha concluso Fabiani. (ITALPRESS). pdm/red 24-Lug-21 14:48