Stilato calendario Serie B, Balata “Premio bomber intitolato Rossi”

Il presidente della Lega "E' il giusto tributo per un grande campione" FERRARA (ITALPRESS) – "Siamo in una piazza meravigliosa. Ringrazio il presidente della Spal, Walter Mattioli, e il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. Il successo degli azzurri a Euro2020 è importante per tutto il movimento calcistico. Dalle società di Serie B vengono quasi tutti i giocatori della Nazionale under 21. Il nostro apporto alle rappresentative azzurre deve essere sempre più messo in risalto". Così il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, a margine del sorteggio del calendario della prossima categoria cadetta. Questa la prima giornata: Ascoli – X (da decidere ancora le pratiche relative alla eventuale iscrizione del Chievo); Benevento – Alessandria; Cittadella – Vicenza; Cremonese – Lecce; Crotone – Como; Frosinone – Parma; Pisa – Spal; Pordenone – Perugia; Reggina – Monza; Ternana – Brescia. La vera novità però è che il premio per il vincitore della classifica di capocannoniere della Serie B sarà intitolato a Paolo Rossi. "E' il giusto tributo per un grande campione", ha detto Balata. "Grazie per questo riconoscimento importante. Il titolo di capocannoniere di Serie B è stato uno dei primi grandi traguardi di Paolo. Ringrazio il presidente Balata e tutte le società di Serie B. In bocca al lupo per il campionato": ha risposto così la vedova di Paolo Rossi, Federica Cappelletti. (ITALPRESS). pdm/red 24-Lug-21 20:11