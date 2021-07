Esordio vincente ma sofferto per la nazionale di Blengini TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Vittoria in rimonta per l'Italia maschile del volley nel match d'esordio ai Giochi Olimpici di Tokyo. Sotto due set a zero contro il Canada, gli azzurri del ct Blengini hanno chiuso 3-2 (26-28 18-25 25-21 25-18 15-11). (ITALPRESS). pal/red 24-Lug-21 04:51