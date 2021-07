Calcio: Chelsea, Bayern Monaco sulle tracce di Werner

Nagelsmann pronto a rilanciare l'attaccante allenato ai tempi del Lipsia LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Chelsea cerca un bomber per la prossima stagione, Haaland, Lukaku e Kane i nomi in cima alla lista, ma davanti qualcuno dovrà andare via. Uno dei candidati potrebbe essere Timo Werner: il 25enne attaccante tedesco non ha convinto nella sua prima stagione ai Blues e sulle sue tracce, riporta "Football Insider", ci sarebbe il Bayern Monaco. Sulla panchina dei bavaresi, infatti, siede quel Julian Nagelsmann che lo ha già allenato ai tempi del Lipsia e che è convinto di poterlo rilanciare. Werner tornerebbe volentieri in Germania e l'opzione Bayern sarebbe più che gradita. (ITALPRESS). glb/red 25-Lug-21 18:08