Calcio: Fiorentina. 11-0 nel test con Pol C4 Foligno, 7 gol Vlahovic

Buone indicazioni per Italiano dal serbo, da Saponara e da Bianco FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina ha vinto, 11-0, l'amichevole contro la squadra dilettantistica della Polisportiva C4 Foligno. Ben sette gol per Dusan Vlahovic, "stimolato" dalle recenti interviste del nuovo allenatore del team viola, Vincenzo Italiano, nel secondo test dei gigliati nel ritiro di Moena, in Val di Fassa. A segno nel primo tempo Callejon, Duncan e Bonaventura, quest'ultimo su calcio di rigore, per un fallo subito da Kokorin nell'area avversaria. Nella ripresa il festival di Vlahovic: per lui sette sigilli, dei quali uno dagli undici metri. In più da segnalare un'autorete di Ardenis per l'11-0 definitivo. La amichevole odierna è stata seguita, oltre che dal direttore generale viola, Joe Barone, e da Joseph Commisso, figlio del presidente e proprietario del club, Rocco Commisso, anche da circa 500 spettatori, fra i quali una cospicua rappresentanza di tifosi appartenenti ai principali club della curva "Fiesole". Non sono scesi in campo il fantasista Montiel e il portiere Dragowski: il primo è alle prese con problemi muscolari, il secondo sta smaltendo i postumi di un sovraccarico muscolare ed è stato tenuto a riposo in via precauzionale. Italiano ha schierato dal primo minuto, nel 4-3-3 viola, Terracciano in porta, difesa con Venuti, Milenkovic, Igor e Terzic, centrocampo con Bianco e la coppia Bonaventura-Duncan come interni, oltre al tridente offensivo con Callejon, Kokorin e Sottil. A inizio ripresa undici viola rivoluzionato con spazio fra gli altri anche a Benassi, Biraghi, Saponara e Vlahovic. Buone indicazioni per il nuovo allenatore, sia per la vena realizzata classe 2000 serbo che per le note positive arrivate da Saponara, proposto ancora una volta come esterno offensivo, e dal giovane regista Bianco. (ITALPRESS). lc/pdm/red 25-Lug-21 19:02