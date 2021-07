Calcio: Martial sul mercato, Tottenham alla finestra

L'attaccante francese dello United piace agli Spurs ma il nodo è l'ingaggio MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Arrivato Jadon Sancho dal Borussia Dortmund, potrebbe essere Anthony Martial a fargli spazio. Stando alla stampa inglese, il 25enne attaccante francese è destinato a trovare sempre meno spazio e i Red Devils starebbero cercando un acquirente per provare a recuperare una parte degli 85 milioni spesi per Sancho, a cui potrebbero aggiungersene altri 45 per strappare Varane al Real Madrid. Per Martial potrebbe farsi avanti il Tottenham ma più che la richiesta dello United – che valuta l'ex Monaco attorno ai 60 milioni di euro – il vero nodo è rappresentato dall'ingaggio del calciatore, che guadagna 15 milioni di euro lordi a stagione. (ITALPRESS). glb/red 25-Lug-21 17:46