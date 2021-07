Calcio: Napoli, lesione al collaterale mediale per Demme

I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane NAPOLI (ITALPRESS) – Confermato il trauma contusivo-distorsivo ma con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Questo l'esito degli accertamenti a cui si è sottoposto oggi Diego Demme a Villa Stuart con il professor Mariani, dopo l'infortunio rimediato nell'amichevole di ieri. Il Napoli fa sapere che il calciatore "inizierà sin da subito l'iter riabilitativo, i tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane". La squadra, intanto, ha sostenuto l'ultimo allenamento nel ritiro di Dimaro Folgarida: dopo una prima fase di attivazione in palestra, si è spostata in campo dove ha svolto corsa ed esercizi di mobilità articolare e progressione in linea. Manolas, Malcuit e Zielinski hanno svolto lavoro di potenza aerobica supplementare mentre Petagna, Elmas e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato. La ripresa è fissata per mercoledì, al Napoli Konami Training Center. (ITALPRESS). glb/com 25-Lug-21 15:03