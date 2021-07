Calcio: Per “Kicker” Lewandowski miglior calciatore 2021 in Germania

L'attaccante del Bayern ha segnato in Bundesliga ben 41 reti BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Robert Lewandowski è stato votato miglior calciatore dell'anno in Germania. L'attaccante in forza al Bayern Monaco ha vinto le "elezioni" indette dalla rivista "Kicker", ottenendo 356 voti sui 563 totali. Il 32enne polacco nella stagione appena terminata ha segnato in Bundesliga ben 41 reti, eguagliando il record stabilito 49 anni fa da Gerd Muller. "Sono consapevole di quanto sia importante questo riconoscimento. È per me motivo di grande orgoglio, perchè è raro vincere il titolo di calciatore dell'anno in Germania due volte di seguito", ha dichiarato l'attaccante del Bayern, che aveva ricevuto questo premio anche nel 2020. "Congratulazioni a Robert Lewandowski. Il premio per il calciatore dell'anno è la logica conseguenza della sua eccezionale stagione e del suo record di gol in Bundesliga. Siamo orgogliosi di avere il miglior attaccante del mondo qui al Bayern", ha affermato invece Herbert Hainer, presidente del club bavarese. L'austriaca Nicole Billa dell'Hoffenheim è stata eletta calciatrice dell'anno in Germania; Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, vincitore della Champions League, ha primeggiato nella categoria allenatori tedeschi. (ITALPRESS). pdm/red 25-Lug-21 17:19