Calcio: Ronaldo sbarca a Caselle, da domani alla Continassa

Il portoghese si appresta a iniziare la sua quarta stagione alla Juve TORINO (ITALPRESS) – Era atteso per oggi ed è stato puntuale. Poco dopo le 15, a bordo di un volo privato, Cristiano Ronaldo è sbarcato all'aeroporto di Caselle. Esaurite le vacanze post-Europei, il fuoriclasse portoghese da domani alla Continassa, dopo gli esami di rito, si metterà agli ordini di Massimiliano Allegri, che era stato già suo allenatore durante la prima stagione alla Juve. Il futuro di CR7, insomma, è ancora bianconero come aveva messo in chiaro già ieri il vicepresidente Pavel Nedved: "Cristiano Ronaldo torna perchè è stato convocato per lunedì 26. E resterà con noi". Ronaldo inizierà così la sua quarta stagione alla Juve, l'ultima prevista dal contratto sottoscritto dopo il trasferimento dal Real Madrid. (ITALPRESS). glb/red 25-Lug-21 15:47