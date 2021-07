Calcio: Salernitana sconfitta in amichevole dal Gubbio

Un gol di Arena condanna i granata di Castori CASCIA (ITALPRESS) – Sconfitta di misura per la Salernitana di Fabrizio Castori nell'amichevole disputata a Cascia contro il Gubbio. Gli umbri, attesi nel prossimo campionato di serie C, si impongono per 1-0 grazie alla rete realizzata da Alessandro Arena al 20' del primo tempo. La Salernitana, che al mattino era stata impegnata in esercitazioni tecniche e sui calci piazzati, riprenderà la preparazione sempre nel ritiro di Cascia, domani a partire dalle ore 10. (ITALPRESS). glb/red 25-Lug-21 19:40