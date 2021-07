Calciomercato: Stampa, Roma sulle tracce di Lenglet

Il team giallorosso interessato al difensore centrale del Barcellona MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Acquistato il portiere, ovvero Rui Patricio, in arrivo il nuovo terzino sinistro, Matias Vina, alla nuova Roma mancano ora due pedine. Sul fronte calciomercato, infatti, Josè Mourinho continua a chiedere un centrocampista, con Granit Xhaka sempre in prima fila, e un difensore centrale. Per quest'ultima pedina il nome "caldo" è quello di Clement Lenglet, 26enne, francese, in forza al Barcellona. Secondo quanto riporta "Sport.es", il club capitolino avrebbe avviato una trattativa con il Barça. Qualche settimana fa si era parlato di un possibile scambio con interessati Lenglet da una parte e Lorenzo Pellegrini dall'altra. Questa idea è stata subito "scartata" dalla Roma ma l'interesse del team giallorosso per il francese non è scemato. Così Tiago Pinto avrebbe presentato ai catalani un'offerta pari a 15 milioni di euro. La prima risposta del Barcellona, stando a quanto riporta la stampa iberica, è stata negativa ma la trattativa prosegue, anche perchè i catalani hanno sempre bisogno di "monetizzare". La richiesta dei "blaugrana" si attesterebbe intorno ai 25 milioni di euro. (ITALPRESS). pdm/red 25-Lug-21 16:34