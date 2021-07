Euro2020: Di Lorenzo “Non ce ne rendiamo ancora conto”

L'esterno della Nazionale è stato festeggiato nella sua Ghivizzano FIRENZE (ITALPRESS) – "Fino a qualche anno fa sembrava impensabile tutto questo pero' ho sempre creduto in me stesso ed ora mi godo tutti questi traguardi ottenuti dopo tanti sacrifici. Quando raggiungi certi obiettivi la soddisfazione è doppia perché ho passato momenti un po' brutti Nella mia carriera ma attraverso la mia famiglia e la mia ragazza che mi sono stati sempre vicini, li ho superati ed insieme a loro ci godiamo questo successo". Lo ha detto Giovanni Di Lorenzo, festeggiato nella sua città natale, Ghivizzano, comune in provincia di Lucca, tornando sul trionfo a Euro2020 con la maglia della Nazionale. "Sicuramente l'Italia aveva vissuto una pagina bruttissima con la non qualificazione al Mondiale – ha aggiunto Di Lorenzo-, sono quindi contento di aver fatto e far parte di questa rinascita, penso che si è visto il gruppo che siamo, la squadra che si è creata, e questo ha avvicinato tantissimo la gente. E' stata un'emozione bellissima e indescrivibile dopo 53 anni vincere il secondo Europeo, e forse io e tutti gli altri ancora non ce ne rendiamo conto. Abbiamo fatto qualcosa di veramente di unico". (ITALPRESS). lc/glb/red 25-Lug-21 20:14