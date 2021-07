Tokyo2020: ottimo esordio per azzurre del volley, Russia battuta 3-0

Egonu trascina l'Italia "Debutto emozionante e divertente" TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Esordio convincente per le azzurre del volley nel torneo olimpico di Tokyo. Egonu e compagne hanno battuto 3-0 la rappresentativa russa (25-23 25-19 25-14). "Dopo aver rotto il ghiaccio nel primo set è stato emozionante e divertente. Le difficoltà dell'Olimpiade? Non poter dormire sette ore piene a causa del fuso orario", ha confessato Egonu, trascinatrice delle azzurre con 18 punti. "All'esordio non sai mai cosa aspettarti – aggiunge il ct Mazzanti – C'era tanta emozione e credo che le partite del girone ci aiuteranno ad aumentare il ritmo. C'è un grande clima dal primo giorno che le ragazze sono entrate in collegiale". (ITALPRESS). pal/red 25-Lug-21 04:32