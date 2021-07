La Settimana Internazionale della Critica (SIC) è una sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (1 – 11 settembre 2021) e composta da una selezione di sette opere prime in concorso e due eventi speciali, tutti presentati in anteprima mondiale.

La selezione è curata dalla Delegata Generale della SIC Beatrice Fiorentino con i membri della commissione di selezione Enrico Azzano, Paola Casella, Simone Emiliani e Roberto Manassero. I PREMI I sette lungometraggi in concorso alla 36. Settimana Internazionale della Critica concorrono a un premio principale del valore di € 5.000:

● Gran Premio Settimana Internazionale della Critica, assegnato da una giuria internazionale al miglior film in concorso. La giuria sarà composta da Claudio Cupellini, Vanja Kaludjercic e Sandrine Marques.

Inoltre, i film della sezione concorrono all’assegnazione dei seguenti riconoscimenti:

● Premio Circolo del Cinema di Verona, assegnato da una giuria composta da soci under 35 del Circolo di Verona e destinato al film più innovativo della sezione.

● Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il Miglior Contributo Tecnico, sponsorizzato dall’Hotel Saturnia di Venezia e assegnato da un’apposita commissione di esperti. La giuria sarà composta da Massimo Causo, Adriano De Grandis e Silvana Silvestri.

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” I film della SIC, come tutte le opere prime di lungometraggio presentate nelle diverse sezioni competitive della Mostra (Selezione Ufficiale e Sezioni Autonome e Parallele), concorrono all’assegnazione del Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”. Una Giuria Internazionale composta da un massimo di 5 personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi, tra i quali un produttore, assegnerà senza possibilità di exaequo un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro, che saranno suddivisi in parti uguali tra il regista e il produttore.

SPONSOR E PARTNER

La Settimana Internazionale della Critica è lieta di avvalersi anche in questa edizione del supporto di BNL Gruppo BNP Paribas, una banca da sempre attiva nel sostegno al cinema italiano e alle manifestazioni cinematografiche internazionali. La sezione è realizzata con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Apulia Film Commission. Dopo la Mostra, i film della SIC saranno riproposti in diverse città in Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La Settimana Internazionale della Critica si avvale inoltre del prezioso sostegno di sponsor e partner importanti come Istituto Luce-Cinecittà, Circolo del Cinema di Verona, NUOVOIMAIE, Agnus Dei – Tiziana Rocca Production, Hotel Saturnia, Frame by Frame, Stadion Video, Fondazione Fare Cinema – Bobbio Film Festival, Communication Hollywood. Infine, la Settimana è felice di collaborare con i media partner FRED, web radio multilingue; Hot Corn, magazine digitale di informazione su cinema e TV; Festival Scope, piattaforma online per professionisti dell’industria cinematografica; Centro Nazionale del Cortometraggio/Torino Short Film Market.

LA SELEZIONE 2021

CONCORSO

ELES TRANSPORTAN A MORTE | THEY CARRY DEATH di Helena Girón e Samuel M. Delgado Spagna, Colombia

ELTÖRÖLNI FRANKOT | ERASING FRANK di Gábor Fabricius Ungheria

MONDOCANE | DOGWORLD di Alessandro Celli Italia

MOTHER LODE di Matteo Tortone Francia, Italia, Svizzera

OBKHODNIYE PUTI | DETOURS di Ekaterina Selenkina Russia, Olanda

A SALAMANDRA| THE SALAMANDER di Alex Carvalho Brasile, Francia, Germania ZALAVA di Arsalan Amiri Iran

EVENTI SPECIALI

Film d’apertura

KARMALINK di Jake Wachtel Cambogia, USA

Film di chiusura

LA DERNIÈRE SÉANCE THE LAST CHAPTER di Gianluca Matarrese Italia, Francia