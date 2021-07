Basket: Allarme LBA “Con capienza al 25% partenza campionato a rischio”

I club hanno definito insoddisfacente quanto previsto dall'ultimo Decreto BOLOGNA (ITALPRESS) – Con la capienza nei palazzetti al 25%, la partenza del campionato di serie A di basket è a rischio. È l'allarme che arriva dall'assemblea dei club del massimo campionato, che si è tenuta oggi a Bologna. Ratificata la permanenza in Lega di tutte le 14 squadre aventi diritto e la ammissione delle due neopromosse Napoli e Derthona in vista della stagione 2021-22, il presidente della LBA, Umberto Gandini, ha poi introdotto il confronto con i club dopo la approvazione del Decreto del Consiglio dei Ministri che ha riaperto parzialmente gli impianti al pubblico limitando la presenza al 25% della capienza. Si tratta di una decisione in merito alla quale i club di serie A esprimono la loro piena e totale insoddisfazione: già nei giorni scorsi, con una lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi, al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e al Sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali, Gandini aveva espresso le attese dei club della LBA, anche alla luce dei progressi della campagna di vaccinazione, in merito alla riapertura degli impianti e alla urgente necessità di sostegni economici e sgravi fiscali ai club. "Questo auspicio è stato ampiamente disatteso dalle decisioni del Governo – si legge in una nota della Lega Basket di serie A – Per questo le squadre di Serie A ritengono che, alle attuali condizioni, la partenza del nuovo campionato sia gravemente a rischio: la percentuale di presenze decisa dal Governo non consente nemmeno ai club di aprire la campagna abbonamenti e iniziare così a invertire il devastante impatto economico che la chiusura anticipata della stagione 2019-20 e la disputa della stagione 2020-21 a porte chiuse (a parte la fase finale dei playoff) hanno avuto sui bilanci dei club di Serie A. Le società chiedono pertanto di aprire i loro impianti senza alcuna limitazione alle sole persone che avranno completato l'iter di vaccinazione e a quelle già guarite dal Covid, con una maggiore restrizione dell'attuale Green Pass. Gli stessi club sono pronti a collaborare, anche con i propri tesserati, ad ogni iniziativa che il Governo varerà al fine di incentivare sempre di più il ricorso alla vaccinazione". La posizione assunta oggi dalla Assemblea della LBA verrà presentata al Consiglio Federale in programma giovedì, "confidando nel sostegno e nella consueta, fattiva collaborazione della Federazione Italiana Pallacanestro e del suo presidente Gianni Petrucci". Su tutti questi temi, cruciali per il futuro dello sport italiano, la Lega Basket ha intensificato il confronto con il presidente della Lega Calcio Serie A Paolo Dal Pino e con i membri del Comitato 4.0, in particolare con il numero 1 della Lega Volley maschile, Massimo Righi. (ITALPRESS). glb/com 26-Lug-21 17:35