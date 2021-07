Calcio: Amichevoli. La Samp batte 2-0 il Piacenza, bis di Quagliarella

A Temù buone indicazioni per il tecnico dei liguri Roberto D'Aversa GENOVA (ITALPRESS) – La Samp di D'Aversa ha battuto in amichevole, per 2-0, il Piacenza. A Temù ha brillato Fabio Quagliarella, autore di una doppietta. Il terzo test stagionale dei doriani, a pochi chilometri da Ponte di Legno, quartier generale del ritiro dei liguri, è stato deciso nella prima frazione. Quagliarella, infatti, è andato in gol al 30', con una girata potente, e poi al 41', con una parabola terminata all'incrocio dei pali. Nella ripresa girandola di sostituzioni per una Sampdoria che, nel finale, ha colpito un palo e una traversa, rispettivamente con Caprari e La Gumina. Buone comunque le indicazioni per il tecnico Roberto D'Aversa, anche se la Samp non è ancora al completo: otto le assenze tra acciaccati e giocatori che si aggregheranno più avanti, a causa dei recenti o attuali impegni a Euro2020 o ai Giochi Olimpici (con Yoshida protagonista). (ITALPRESS). ege/pdm/red 26-Lug-21 19:45