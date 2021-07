Calcio: Fiorentina, Barone “Vlahovic? Speriamo presto il rinnovo”

"E' un giocatore molto importante per noi" FIRENZE (ITALPRESS) – "Dusan è un giocatore della Fiorentina e come tutti gli altri molto importante. Stiamo continuando a comunicare, lo facciamo ogni giorno, ed ovviamente speriamo di arrivare al più presto ad un accordo con lui". Lo ha detto ai microfoni della "Tgr Rai-Toscana" il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, parlando del possibile rinnovo dell'attaccante serbo Dusan Vlahovic col club gigliato. Il discorso fatto a Moena dagli ultras viola sabato scorso alla squadra e allo staff tecnico gigliato "è stato un discorso molto diretto – ha spiegato Barone – Ripartire da zero è una cosa importante per noi perché abbiamo un nuovo mister ed un nuovo sistema di gioco. Siamo legati ai risultati e alla classifica, tutti noi dobbiamo fare bene. E' stato importante portare tutto lo staff ad ascoltare questo discorso, noi giochiamo per la classifica e per il popolo viola". (ITALPRESS). lc/mc/red 26-Lug-21 16:10