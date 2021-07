Calcio: Lazio, Martusciello “Sarri migliora tutti i giocatori”

L'allenatore in seconda dei biancocelesti: "Lavoriamo sulla testa dei ragazzi" AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) – "Siamo colpiti dalla voglia dei giocatori e anche dell'impatto dei tifosi e del loro entusiasmo". Così Giovanni Martusciello, allenatore in seconda della Lazio, facendo un bilancio dopo le prime due settimane di lavoro in ritiro ad Auronzo di Cadore. "Dobbiamo lavorare sulle teste dei giocatori con pazienza e determinazione per perfezionare degli automatismi che il mister vuole". La squadra si è messa a completa disposizione di Sarri, un gruppo composto da un mix di giovani talentuosi e calciatori di grande esperienza: "Non faccio nomi su chi mi ha stupito di più però posso dire che tutti mi hanno sorpreso per la disponibilità e l'abnegazione che mettono in campo – ha detto Martusciello a Lazio Style Channel -. Tutti vogliono migliorarsi e stupire il mister". L'ex tecnico dell'Empoli è felice di aver intrapreso questo percorso con Sarri perchè "ha grandi doti, e riesce a migliorare tutti i giocatori – ha detto Martusciello -. Io sono contento di essere al suo fianco, ma all'inizio ho avuto difficoltà a capire i suoi dettami. Io e Maurizio siamo diversi sotto alcuni aspetti, e fare il primo allenatore è comunque una grande responsabilità. Era da tempo che non vedevo Sarri cosi entusiasta e mi fa davvero piacere. Devo ringraziare, giocatori, staff, giornalisti e tifosi siete tutti la nostra carica e ci fate sentire il vostro affetto", ha concluso l'allenatore in seconda dei biancocelesti. (ITALPRESS). mra/glb/red 26-Lug-21 16:34