Calcio: Torino. Lukic “Vissuti due anni difficili, guardiamo avanti”

Il centrocampista serbo: "Juric ci ha trasmesso carica e positività" SANTA CRISTINA (ITALPRESS) – "Sappiamo che questi ultimi due anni sono stati difficili, ma ora dobbiamo guardare avanti". Così il centrocampista del Torino, Sasa Lukic, nel corso della conferenza stampa organizzata nel ritiro granata a Santa Cristina in Val Gardena: "Abbiamo un nuovo allenatore (Ivan Juric, ndr) che ci ha subito trasmesso una grande carica e tanta positività – ha detto il classe 1996 -. Penso che si veda già la sua mano, siamo tutti uniti e abbiamo voglia di crescere per fare le cose nel migliore dei modi: i tifosi del Toro lo meritano". Per il serbo si tratta del quinto anno nel club piemontese: "Ormai mi sento a casa – ha sottolineato Lukic -. L'anno scorso sono partito bene, poi purtroppo ho avuto il Covid che mi ha fermato qualche settimana e non sono più riuscito a tornare come nella prima parte della stagione". Infine, sul suo ruolo il 24enne ha concluso: "In questi cinque anni nel Toro ho giocato praticamente in tutte le posizioni di centrocampo. Io sono a disposizione del mister e della squadra per poter ottenere il massimo", ha chiosato Lukic. (ITALPRESS). mra/glb/red 26-Lug-21 18:05