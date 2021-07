Juve: per stampa inglese Liverpool insegue a Chiesa, si rivede CR7

I reds pronti a trattare il figlio d'arte, Ronaldo alla Continassa LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Liverpool punta forte su Federico Chiesa. L'esterno d'attacco della Juventus, che si è messo in mostra a Euro2020 con la maglia azzurra, è uno dei punti fermi del team bianconero ma in caso di offerta "monstre", chiaramente, la Juventus sarebbe pronta a pensarci. Secondo quanto riportato dal Daily Express, i reds avrebbero in rosa diversi giocatori che sarebbero pronti a lasciar partire come contropartite tecniche per cercare di convincere Chiesa e la Juventus ad accettare. Il Liverpool sul piatto potrebbe mettere Naby Keita, Joel Matip, Xherdan Shaqiri e Firmino: tutti in uscita del club inglese. Dei giocatori che potrebbero far gola alla Juventus ma la trattativa non è ancora nemmeno iniziata. Intanto, alla Continassa si è rivisto oggi Cristiano Ronaldo: per il portoghese alcuni test fisici di rito e il primo allenamento con il gruppo bianconero. (ITALPRESS). mra/pdm/red 26-Lug-21 14:37