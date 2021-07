Napoli, Rrahmani “Daremo tutto, giochiamo sempre per vincere”

Il difensore kosovaro "Dimentichiamo il Verona e pensiamo al futuro" NAPOLI (ITALPRESS) – "Il calcio è una professione che non ti permette di pensare al passato. Dobbiamo dimenticarci subito del match Napoli-Verona e pensare al futuro. Sono stati giorni difficilissimi per tutti, avevamo fatto un 'miracolo' e stavamo per andare in Champions. Nei primi mesi della stagione non avevamo fatto benissimo; poi eravamo andati alla grande nella seconda metà di annata". Così il difensore del team partenopeo Amir Rrahmani, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. "L'Europa League è un nostro obiettivo, come il campionato e la Coppa Italia. Giochiamo sempre per vincere. In questi dieci giorni abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto quasi sempre una doppia sessione di allenamenti: è stata un po' dura ma il mister ha voluto così", ha aggiunto il difensore kosovaro. "Sappiamo come Spalletti vuole che giochiamo in difesa e dobbiamo migliorare: quando viene un nuovo allenatore dobbiamo apprendere qualche cosa. Ai tifosi non prometto nulla, dico solo che abbiamo fatto del nostro meglio e sono certo che lo faremo anche in futuro. Il calcio è la nostra vita, speriamo sempre che loro siano dalla nostra parte", ha concluso Rrahmani. (ITALPRESS). pdm/com 26-Lug-21 13:52