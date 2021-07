Tokyo2020: Tiro a volo. Cainero in lacrime “Ora ho bisogno di casa”

"Parigi 2024? È presto per parlarne". TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Non è riuscita a trattenere le lacrime Chiara Cainero, veterana del tiro a volo italiano, dopo l'eliminazione nelle qualificazioni dello skeet, disciplina che in carriera le ha regalato un oro olimpico a Pechino 2008 e un argento a Rio 2016. "Ora ho bisogno di andare a casa e stare con la mia famiglia", ha dichiarato al termine della sua gara. "Parigi 2024? È presto per parlarne", ha poi concluso la friulana che nelle cinque sessioni di qualifica ha mancato 11 bersagli. In finale ci sarà comunque la compagna di nazionale e detentrice del titolo a cinque cerchi Diana Bacosi. (ITALPRESS). col/gm/red 26-Lug-21 07:42