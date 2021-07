Calcio: Atalanta. Pezzella “Orgoglioso di essere qui, voglio fare bene”

Il laterale ex Parma "Felice di approdare in un club prestigioso" BERGAMO (ITALPRESS) – "Sono molto felice e molto orgoglioso di essere arrivato in un club così prestigioso. Non vedo l'ora di scendere in campo". Queste le prime parole di Giuseppe Pezzella da nuovo giocatore dell'Atalanta. Il laterale mancino arriva dal Parma a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni. "Sono un ragazzo molto umile, disponibile, che ama lavorare, ama la sua famiglia e ama il calcio". Il classe 1997 ha anche parlato di come ha visto il gruppo nerazzurro da avversario: "Negli ultimi anni è stata una macchina perfetta grazie al club e al mister. E' un lavoro fatto da tante persone. Per arrivare a questi tipi di risultati ci vuole unione di intenti. Ricordo che da 4-5 anni l'Atalanta domina in ogni campo, vuol dire che dietro c'è tanto lavoro". Pezzella, che ha esordito in A con la maglia del Palermo, in carriera ha anche indossato le maglie di Udinese e Genoa: "Il calcio per me è tutto. E' il mio sogno da bambino: mi addormento pensando al calcio e mi sveglio pensando al calcio". Per arrivare nella massima serie, il giovane jolly mancino ha fatto grandi sforzi e sacrifici: "Mi sono trasferito a Palermo a 14 anno però ne è valsa la pena, sacrifici ma anche tante soddisfazioni. Il mio obiettivo quest'anno è fare il meglio possibile, giocare il più possibile e fare bene", ha concluso Pezzella. (ITALPRESS). mra/ari/red 27-Lug-21 17:19