Calcio: Lazio. Luis Alberto non basta, 1-1 col Padova ad Auronzo

Dopo la rete di Della Latta per i veneti i biancocelesti pareggiano su rigore AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) – La Lazio chiude il ritiro di Auronzo di Cadore con un pareggio per 1-1 contro il Padova allo 'Zandegiacomo'. La squadra di Sarri inizia bene, sfiorando anche la rete del vantaggio con Luis Alberto al 16'. Ma poco dopo c'è il vantaggio a sorpresa del Padova che lascia di stucco i biancocelesti: la firma è di Della Latta con deviazione di Luiz Felipe. La rete del vantaggio biancorosso innervosisce gli uomini di Sarri. In particolare Luis Alberto che reagisce in malo modo ad un fallo di Hraiech e riceve il primo giallo del match. Al 42' però la Lazio trova il gol del pareggio. Lo fa grazie ad un'intuizione di Hysaj che penetra sulla sinistra e viene steso in area. L'arbitro concede il calcio di rigore e dagli undici metri Luis Alberto non sbaglia. Nel finale di tempo duplice occasione: Raul Moro si scatena e calcia, Vannucchi para e si ripete subito dopo sulla successiva conclusione di Milinkovic-Savic. Quattro cambi all'intervallo per Sarri: fuori Hysaj, Caicedo, Milinkovic e Felipe Anderson; dentro Muriqi, Cataldi, Marusic e Romero. Proprio il classe 2004 è tra i più positivi della seconda frazione di gioco con una serie di giocate di qualità che gli valgono i complimenti di Sarri. Al 71' Romero ci prova anche col mancino, ma Vannucchi è attento e devia in corner. Si abbassano i ritmi nel finale di gara, l'ultimo squillo è un tiro di Muriqi che termina alto. Il 7 agosto un nuovo test col Twente. (ITALPRESS). spf/ari/red 27-Lug-21 20:02