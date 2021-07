Calciomercato: Borussia Dortmund. Haaland “Spero nessuno paghi 175mln”

"Non si possono spendere tutti quei soldi per un giocatore", dice l'attaccante norvegese DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il futuro di Erling Haaland continua a restare avvolto nel mistero. Il centravanti del Borussia Dortmund piace alle più grandi big del calcio mondiale, ma la sua valutazione al momento sembra essere fuori dalla portata di chiunque: 175 milioni di euro. "Fino a ieri ero stato un mese senza parlare con il mio agente – ha detto Haaland -. Se volgo così tanto? Spero che sia un rumor e che nessuno paghi quei soldi per un solo giocatore". Probabilmente il classe 2000 alla fine resterà in Germania, ma fin quando il mercato non sarà definitivamente chiuso difficilmente le notizie di una sua possibile partenza si arresteranno: "Do per scontato che Haaland resterà – ha detto Matthias Sammer, ex giocatore del Borussia e ora advisor esterno del club Signal Iduna Park -. Certo, di tanto in tanto non è così. Magari arriva un pazzo e mette sul tavolo 200 milioni di euro. Difficile spiegare ai nostri azionisti un rifiuto di quella somma". Per ora Haaland si sta allenando a Bad Ragaz, dove il Borussia Dortmund è in ritiro sotto la guida del nuovo allenatore Marco Rose. Salutato Sancho, in gruppo, c'è Donyell Malen: "Spero che non veda l'ora di scendere in campo con me", ha detto Haaland. Un indizio in più sul suo futuro, che probabilmente sarà ancora a strisce gialle e nere. (ITALPRESS). mra/ari/red 27-Lug-21 17:56