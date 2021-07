Calciomercato: Torino. Cairo “Futuro Belotti? Fatta offerta importante”

Il numero uno granata "Se qualcuno me l'ha chiesto? Non è una novità" BRESSANONE (ITALPRESS) – "Belotti è in vacanza, quando torna parleremo con lui sia io che il ds Vagnati". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, a Bressanone, dove ha assistito allo 0-0 dei granata contro l'Al Fateh. "Gli abbiamo fatto un'offerta importante. Poi se lui non accetta è diverso. E' un'offerta molto molto importante. Non mi piace fare le trattative sui giornali – ha sottolineato Cairo -. Adesso vedremo cosa succederà, abbiamo davanti ancora un mese. Se qualcuno me l'ha chiesto? Non è una novità che ci siano squadre interessate". Il presidente granata si è poi soffermato anche sul mercato in entrata: "Stiamo guardando per un trequartista, poi dipenderà anche dal fatto se uscirà qualcuno o meno – spiega il numero uno del Toro -. In questo momento forse siamo anche troppi, però era importante che Juric conoscesse tutti. Dopo un anno e mezzo di covid non c'è grande movimento nel mercato. Oggi è importante capire anche cosa succederà, non è che abbiamo risorse infinite. Quando perdi 30 milioni di fatturato, tra sponsor spettatori e mercato diventa difficile". (ITALPRESS). mra/ari/red 27-Lug-21 20:24