Tokyo2020: Beach Volley. Lupo-Nicolai avanzano agli ottavi

Gli azzurri hanno battuto il Giappone 2-0 (21-19, 21-16). TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – I vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai approdano alla fase a eliminazione diretta del torneo olimpico di beach volley. Alla Shiokaze Park Arena di Tokyo, gli azzurri hanno battuto il Giappone 2-0 (21-19, 21-16). Gli azzurri giocheranno venerdi' contro la Polonia: in palio il primo posto del girone prima degli ottavi. "E' stata una partita strana, in cui conoscevamo poco gli avversari. Loro sono partiti forte, con molta carica anche per il fatto di giocare in casa, non ci stavano a perdere. Siamo stati bravi a trovare adattamenti al vento e a loro" le parole di Paolo Nicolai. "Siamo nella miglior posizione che potevano aspettarci all'inizio del torneo dopo due gare. Oggi ero piu' sciolto che nella prima gara, facevo fatica a capire come tirasse il vento, all'inizio ero contratto, pero' poi la gara e' andata meglio". (ITALPRESS). gm/red 27-Lug-21 07:31