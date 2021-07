Tokyo2020: Tennis. Giorgi batte Karolina Pliskova e vola ai quarti

L'azzurra piega in 2 set la numero 7 del mondo, ora sfida la Svitolina TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Camila Giorgi continua la propria cavalcata ai Giochi Olimpici di Tokyo2020. Sul cemento dell'Ariake Tennis Park della capitale del Giappone, nel torneo del singolare femminile di tennis, la numero uno azzurra ha staccato il pass per i quarti di finale battendo nettamente Karolina Pliskova. La marchigiana è la terza italiana della storia a entrare tra le migliori otto tenniste delle Olimpiadi, dopo Raffaella Reggi (Seul 1988) e Francesca Schiavone (Atene 2004). La29enne di Macerata, 61 del ranking Wta, esordiente ai Giochi, ha liquidato per 6-4 6-2, in un'ora e un quarto di partita, la giocatrice della Repubblica ceca, 7 del mondo e 5 del seeding. Al prossimo turno l'azzurra dovrà vedersela con l'ucraina Elina Svitolina, 6 del ranking internazionale e 4 del seeding: uno pari il bilancio nei precedenti fra la Giorgi e la 26enne di Odessa. (ITALPRESS). pdm/com 27-Lug-21 10:45