Tokyo2020: Tiro con l’arco. Nespoli “Ribadisco che voglio la medaglia”

"Questa idea non è assolutamente cambiata". TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Adesso ho bisogno di rielaborare con tranquillità quello che ho fatto, il livello crescerà come le aspettative di tutti, ma io credo di essere all'altezza e voglio essere all'altezza delle mie aspettative. Voglio arrivare a medaglia e questa idea non è assolutamente cambiata". Lo ha dichiarato Mauro Nespoli dopo la vittoria per 6-0 ai trentaduesimi con lo sloveno Ravnikar e dopo la vittoria ai desicesimi con il kazako Gankin per 6/2. L'azzurro tornerà in gara dagli ottavi di finale sabato, giornata che chiuderà le gare del tiro con l'arco con eliminatorie e finali individuali maschili. "Nel primo match ero più emozionato di quello che mi sarei aspettato, dalla prima freccia ho tremato molto ma avevo lavorato questi due giorni per superare questa indecisione e quando la freccia ha colpito il 10 è stata una carica di energia importante". (ITALPRESS). gm/red 27-Lug-21 07:41