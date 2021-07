Tokyo2020: Vezzali incontra ministra Giappone per Giochi “Grazie”

Incontro con Tamayo Marukawa a Tokyo prima della partenza TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Prima di ripartire verso Roma, stamattina ho incontrato la ministra giapponese per i Giochi olimpici e paralimpici, Tamayo Marukawa". Lo ha dichiarato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, a Tokyo per rappresentare l'Italia alle Olimpiadi. "Ho portato il "Grazie" del Governo italiano nei confronti del Giappone per aver garantito lo svolgimento dei Giochi permettendo ad ogni atleta proveniente da ogni parte del Mondo di avere la possibilita' di coronare il proprio sogno. E' stata poi l'occasione per consolidare i rapporti tra Italia e Giappone e per parlare del ruolo delle donne nello sport". (ITALPRESS). gm/red 27-Lug-21 07:29