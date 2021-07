Calcio: Inter. Vecino”Entusiasmo e grande carica per la nuova stagione”

"Ho parlato con il mister quando ero in Uruguay e ho percepito una gran voglia di far bene" APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – "Sono contento di tornare, di essere qui e rivedere i compagni con i quali non stavo insieme da tanto tempo. Abbiamo grande entusiasmo e grande carica per la nuova stagione". Con queste parole, rilasciate a Inter Tv, Matias Vecino si presenta al suo rientro in Italia, dopo le vacanze in seguito all'esperienza in Copa America con l'Uruguay. Nella passata stagione il centrocampista è rimasto a lungo fermo, poi il rientro a fine campionato in tempo per festeggiare la conquista dello Scudetto. "Ho parlato con Inzaghi quando ero in Uruguay: ho percepito grande entusiasmo, ora avremo tempo di conoscerci meglio. L'anno scorso sono stato fuori a lungo per infortunio ma adesso sono molto carico per ripetere la grande stagione passata. L'obiettivo è trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio: ho davvero tanto entusiasmo per questa stagione", assicura il centrocampista che aggiunge: "Quando si rientra da un lungo infortunio si cerca subito di trovare continuità, l'esperienza in nazionale è servita anche a questo, per riprendere il ritmo. Ovviamente l'eliminazione dell'Uruguay ai rigori è stata amara, ma sono stato felice per Lautaro, protagonista con la vittoria". (ITALPRESS). ari/com 28-Lug-21 14:44