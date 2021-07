Calcio: Inter, Vidal “Voglio dimostrare il mio valore”

"Obiettivi? Vincere un altro scudetto e andare in fondo in Champions" APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – "Ho tantissima voglia di tornare in campo. La scorsa stagione non è stata molto bella per me, negli ultimi due-tre mesi non ho giocato molto ma ora voglio essere al 100% e fare vedere a tutti chi è Vidal e perchè sono qua". C'è tanta voglia di riscatto nelle parole del 34enne centrocampista cileno, la cui prima annata in nerazzurro è stata al di sotto delle aspettative. "Ho parlato con la squadra e con la società – racconta ai microfoni di Inter Tv – C'è un bel rapporto, loro hanno tanta fiducia in me e io in loro. Voglio fare vedere il Vidal che tutti conoscono". Rientrato dalle vacanze post-Coppa America dove ha trionfato l'amico Lautaro ("ci siamo sentiti prima e dopo la finale, l'Argentina non vinceva da tempo, sono contento per lui"), Vidal ha già avuto modo di conoscere il nuovo allenatore, Simone Inzaghi. "Abbiamo parlato negli ultimi tre giorni, è un tecnico importante, che sa far sentire bene la squadra. Stiamo lavorando bene, forte, dobbiamo fare un bel campionato e una bellissima Champions". Ed entrando nel dettaglio degli obiettivi, Vidal non si nasconde: "L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto ma puntiamo a vincerne un altro ed arrivare fino in fondo in Champions". (ITALPRESS). glb/red 28-Lug-21 17:56