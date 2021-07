Calcio: Lazio. Sarri “Rivedere tifosi mi ha fatto tornare entusiasmo”

"Siamo contenti di aver potuto godere di così tanta bellezza", ha dichiarato il tecnico ROMA (ITALPRESS) – "Per me è stato importante rivedere la gente intorno alla squadra, è stato bellissimo. Gli ultimi mesi da allenatore li ho fatti senza pubblico ed è stato molto triste. Questo perché il lavoro che si fa in settimana è mirato sicuramente per vincere le partite ma anche per far divertire il pubblico. Rivedere la gente qui mi ha fatto tornare l'entusiasmo. La gente locale considera la Lazio come la loro squadra". Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato così la fine del ritiro di Auronzo di Cadore ai microfoni di Lazio Style Channel. "L'impatto è stato perfetto, così come il terreno d'allenamento e sono contento di quello che ho visto in queste settimane – ha spiegato l'ex mister di Napoli, Juventus e Chelsea – Il paesaggio che offre Auronzo di Cadore è bellissimo, in allenamento alzavo lo sguardo e mi ritrovavo le Tre Cime di Lavaredo: una fortuna, siamo contenti di aver potuto godere di così tanta bellezza". (ITALPRESS). mc/com 28-Lug-21 12:49