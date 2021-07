Calcio: Mbappè “Il mio grande sogno è vincere champions con Psg”

L'attaccante lascia intendere di non voler andare via, almeno per la prossima stagione PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – I rumours di mercato dicono che abbia già comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022 ma l'impressione è che fino ad allora non voglia cambiare maglia. Kylian Mbappè torna a parlare dopo la delusione dell'Europeo e sceglie il magazine ufficiale del Paris Saint Germain, a cui concede un'intervista assieme al partner d'attacco, Neymar. "Il mio grande sogno è poter vincere la Champions League col Psg, sarebbe qualcosa di fantastico", le parole di Mbappè, che ha anticipato il rientro dalle vacanze e conta di trovare spazio già domenica, contro il Lille, nella Supercoppa di Francia. (ITALPRESS). glb/red 28-Lug-21 15:57