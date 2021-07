Calcio: Real Madrid. Alaba positivo

Il nazionale austriaco, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco, in isolamento MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Inizia in salita l'avventura di David Alaba al Real Madrid. Il club blanco, infatti, ha annunciato che il nazionale austriaco, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco, è risultato positivo al Covid-19 e ora si trova in isolamento presso l'hotel che lo ospita. E' il secondo giocatore contagiato nella squadra di Carlo Ancelotti, l'altro è il francese Karim Benzema. (ITALPRESS). ari/red 28-Lug-21 13:27