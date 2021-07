Calciomercato: Arsenal. Stampa, Martinez e Locatelli nel mirino

L'argentino e l'azzurro rientrerebbero nei piani dei Gunners LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Si affaccia un'altra pretendente per Lautaro Martinez. Il 23enne attaccante dell'Inter, sotto contratto sino al 2023 e in passato spesso avvicinato al Barcellona, farebbe gola all'Arsenal. Secondo quanto rivela il 'Daily Telegraph', la punta argentina avrebbe sondato la disponibilità del giocatore, che quest'anno ha messo in bacheca lo scudetto con i nerazzurri e la Coppa America con la sua nazionale. I Gunners non si fermerebbero al solo 'Toro'. Il 'Telegraph', ad esempio, fa sapere che nel mirino del club ci sarebbero anche il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Manuel Locatelli, sul quale però la Juventus sembra essere in forte vantaggio, e Aaron Ramsdale, portiere inglese dello Sheffield United. (ITALPRESS). mc/red 28-Lug-21 11:53