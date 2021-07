Ispra, Laporta confermato alla presidenza

ROMA (ITALPRESS) – Le commissioni Ambiente della Camera e del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina del prefetto Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Laporta, già dal 2017 presidente Ispra e Snpa, dal 2008 è stato prima sub-commissario, poi direttore generale dell'Ispra. Nel 2016 è stato nominato coordinatore del Comitato consultivo dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin). "Con senso di responsabilità ho accolto ed accettato la proposta di rinnovo della mia nomina", ha commentato Laporta. "Dopo tanti anni vissuti nell'Istituto e più di recente anche nel Sistema nazionale, considero l'Ispra, le Agenzie e tutte le professionalità che ci lavorano un po' come una seconda casa. Ringrazio il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, per la proposta e il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per avermi consentito di avere questa nuova opportunità. Da parte mia, continuerò a profondere il massimo impegno per adempiere ai compiti che mi sono stati affidati, per supportare il Mite in un'ottica di reciproca collaborazione e per affrontare le grandi sfide che attendono non solo l'Istituto, ma tutto il Paese, prima fra tutti, il Pnrr", ha aggiunto. (ITALPRESS). ads/com 28-Lug-21 22:33