Motomondiale: Crutchlow al posto di Morbidelli nei prossimi 3 Gp

La Petronas Yamaha si affiderà al pilota inglese in Austria e Silverstone ROMA (ITALPRESS) – Slitta il rientro di Franco Morbidelli e la Petronas Yamaha corre ai ripari, ingaggiando Cal Crutchlow. Il pilota italiano, infatti, è ancora impegnato nel percorso di recupero dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto al ginocchio sinistro e Crutchlow lo sostituirà ai due Gran Premi in Austria che si terranno a Spielberg e anche al Gran Premio di Gran Bretagna – la sua gara di casa – a Silverstone. Per Crutchlow la Yamaha MotoGP non rappresenta una novità dato che ha iniziato la sua carriera nella classe regina proprio con la casa giapponese nel 2011 guidando per tre stagioni la Yamaha; ora è collaudatore ufficiale e pilota di sviluppo del costruttore nipponico. "È bello tornare a correre con Yamaha quest'anno dato che il collaudatore ufficiale deve poter riempire una casella quando è necessario per il bene di tutte le parti – commenta il 35enne pilota originario di Coventry, che affiancherà dunque Valentino Rossi – Non vedo l'ora di gareggiare per il Petronas Yamaha SRT nei prossimi tre Gran Premi. Ovviamente non si tratta dell'occasione migliore in cui ciò possa avvenire e auguro a Franco di riprendersi al meglio, spero possa tornare alla grande dopo l'intervento al ginocchio. Sono sicuro che sarà così dato che negli ultimi due anni sta guidando in modo fantastico". (ITALPRESS). glb/red 28-Lug-21 15:38