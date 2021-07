Tokyo2020: Calcio. Brasile e Costa d’Avorio ai quarti, Germania out

La Seleçao ha battuto 3-1 l'Arabia Saudita con la doppietta di Richarlison TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Brasile e Costa D'Avorio ai quarti di finale del torneo di calcio delle Olimpiadi. La Seleçao verdeoro ha battuto 3-1 l'Arabia Saudita, grazie al gol di Cunha e alla doppietta dell'attaccante dell'Everton, Richarlison, chiudendo il girone D in testa con 7 punti, due in più degli ivoriani che hanno pareggiato 1-1 con la Germania, terza a quota 4 e dunque eliminata. Kessie e compagni si portano in vantaggio al 67° con Henrichs, ma al 73°pareggia Lowen, ma è una rete che non basta ai tedeschi per evitare l'eliminazione. Nel girone B passano Corea del Sud e Nuova Zelanda. I sudcoreani come primi con 6 punti dopo il 6-0 rifilato all'Honduras (tripletta di Hwang Ui-Jo), i neozelandesi come secondi grazie allo 0-0 con la Romania che chiude con gli stessi punti ma non passa il turno per la differenza reti. (ITALPRESS). ari/red 28-Lug-21 13:10