Tokyo2020: Calcio. Giappone e Spagna ai quarti, Francia e Argentina out

Spagna-Costa D'Avorio, Giappone-Nuova Zelanda, Brasile-Egitto, Corea del Sud-Messico le sfide dei quarti TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il Giappone travolge ed elimina la Francia, la Spagna pareggia con l'Argentina e manda a casa l'Albiceleste. Questi i verdetti che arrivano da due delle ultime quattro partite del torneo olimpico di calcio disputate oggi. La nazionale di casa, a Yokohama, si è imposta con un secco 4-0 sui bleus con le reti di Kubo (27°), Sakai (34°), Miyoshi (70°) e Maeda (91°), mettendo al sicuro il primo posto nel girone A (chiuso a punteggio pieno) e decretando l'eliminazione dei francesi, terzi a quota 3. Il secondo posto è del Messico che chiude con 6 punti dopo il 3-0 rifilato al Sudafrica (ultimo con 0) con le reti di Vega, Romo e Martin. Nel girone C passano Spagna ed Egitto. Le "furie rosse" chiudono al primo posto con 5 punti dopo l'1-1 di Saitama contro l'Argentina che viene eliminata a causa della differenza reti. Vantaggio iberico al 66° con Merino, pari inutile dell'Albiceleste all'87° con Belmonte. Vince l'Egitto che batte 2-0 (Rayan e Hamdy in gol) l'Australia (ultima a quota 3) e passa come secondo grazie alla migliore differenza reti rispetto agli argentini. Definito, così il quadro dei quarti di finale in programma il 31 luglio: Spagna-Costa D'Avorio, Giappone-Nuova Zelanda, Brasile-Egitto, Corea del Sud-Messico. (ITALPRESS). ari/red 28-Lug-21 16:26